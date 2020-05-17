2020-05-17T15:06:14+03:00
Общество

На Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотину

В установленном режиме станция будет работать до 10 июня
Светлана Крутикова
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С 16 мая на Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотинуС 16 мая на Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотинуФото: Администрация Рыбинска
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С 16 мая на Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотину. Такое решение приняли в связи со снижением притока к створу гидроузла. На ситуацию повлиял тот факт, что Иваньковская ГЭС, которая находится выше по течению, завершила сбросы воды.

- Сейчас Рыбинская ГЭС работает в режиме поддержания уровня воды в водохранилище пределах отметок 101,81 ± 0,05 м. Угличская ГЭС продолжает работать в прежнем режиме, - сообщает пресс-служба компании «РусГидро».

Установленный режим работы для обеих станций будет действовать до 10 июня. В этот период весь объем притока будет расходоваться для специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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