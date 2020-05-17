2020-05-17T11:46:18+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают 59-летнюю Веру Заламаеву

Женщина ушла из дома в Рыбинске 14 мая
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут 59-летнюю Веру Заламаеву. ФОТО: группа Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области ВКонтактеВ Ярославской области ищут 59-летнюю Веру Заламаеву. ФОТО: группа Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области ВКонтакте
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В Ярославской области ищут 59-летнюю Веру Леонидовну Заламаеву (Шилову). Женщина ушла из дома в СНТ «Звезда», Рыбинск, 14 мая. С тех пор ее никто не видел.

Рост женщины около 167 сантиметров, она плотного телосложения, волосы седые вьющиеся, глаза голубые. Одета Вера Леонидовна была в серый вязаный свитер, темные спортивные брюки, на ногах - темно-коричневые резиновые сапоги. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Веру Леонидовну или знаете что-то о ее местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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