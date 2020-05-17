В Ярославской области еще 97 человек заболели COVID-19

17 Май 2020 2020-05-17T11:14:11+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Еще у 97 ярославцев диагностировали COVID-19.

За сутки выздоровели пять человек. На лечении в настоящий момент находятся 1411 пациентов, 175 из них госпитализированы. Четверо больных находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.

Статистика на 17 мая такова:

- заболевших с начала периода 1726:

Ярославль - 990;

Рыбинск - 162;

Гаврилов-Ямский МР - 154;

Тутаевский МР - 79;

Ростовский МР - 62;

Ярославский МР - 62;

Переславский городской округ - 45;

Рыбинский МР - 45;

Некрасовский МР - 31;

Угличский МР - 25;

Борисоглебский МР - 20;

Некоузский МР - 13;

Даниловский МР - 11;

Большесельский МР - 11;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 3;

Любимский МР -1;

Мышкинский МР - 1 - выздоровевших - 304 человека - умерших - 11 человек - на лечении - 1411 человек (госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией -175) - лабораторных исследований за сутки - 808 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 186 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1888 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU