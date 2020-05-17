В Ярославской области еще 97 человек заболели COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Еще у 97 ярославцев диагностировали COVID-19.
За сутки выздоровели пять человек. На лечении в настоящий момент находятся 1411 пациентов, 175 из них госпитализированы. Четверо больных находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.
Статистика на 17 мая такова:
- заболевших с начала периода 1726:
Ярославль - 990;
Рыбинск - 162;
Гаврилов-Ямский МР - 154;
Тутаевский МР - 79;
Ростовский МР - 62;
Ярославский МР - 62;
Переславский городской округ - 45;
Рыбинский МР - 45;
Некрасовский МР - 31;
Угличский МР - 25;
Борисоглебский МР - 20;
Некоузский МР - 13;
Даниловский МР - 11;
Большесельский МР - 11;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 3;
Любимский МР -1;
Мышкинский МР - 1 - выздоровевших - 304 человека - умерших - 11 человек - на лечении - 1411 человек (госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией -175) - лабораторных исследований за сутки - 808 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 186 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1888 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU