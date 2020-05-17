2020-05-17T13:26:24+03:00
Общество

Поисковая работа и судебные решения 19 века: ярославские приставы приняли участие в «Ночи музеев»

Увидеть экспозиции можно в онлайн-режиме
Светлана Крутикова
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На местах боев нашли многочисленные вещи советских солдат. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской областиНа местах боев нашли многочисленные вещи советских солдат. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области
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Ярославские судебные приставы приняли участие в акции «Ночь музеев-2020». В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит в онлайн-режиме.

Сотрудники ведомства подготовили несколько экспозиций. Одна из них посвящена истории становления и развития службы судебных приставов в регионе. Среди фотоэкспонатов - оригиналы и копии исполнительных листов, судебные решения XIX—XXI века.

Другая экспозиция рассказывает о современной поисковой работе ярославских приставов. Ее подготовили в честь 75-летия Победы. Во время экспедиций и раскопок на местах боев нашли многочисленные вещи, которые принадлежали советским солдатам.

- Эта акция способна всерьез заинтересовать молодежь службой, а гражданам работа судебных приставов после подобных экскурсий станет чуточку ближе и понятнее. Каждый желающий может ознакомиться с представленными в музее материалами и экспонатами в онлайн-режиме. Они будут доступны в течение недели, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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