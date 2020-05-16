2020-05-16T16:49:02+03:00
Общество

В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам

Его отправили на лечение принудительно
Светлана Крутикова
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Мужчину забрали с рабочего места и госпитализировали принудительно. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской областиМужчину забрали с рабочего места и госпитализировали принудительно. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области
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Судебные приставы принудительно доставили жителя региона, больного туберкулезом, в медучреждение. Мужчина, который страдает заразной формой заболевания, умышленно уклонялся от лечения и продолжал работать и общаться с людьми.

- На основании документа, выданного Ростовским районным судом, судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил гражданина о добровольном исполнении решения суда. Однако больной не изъявил желания лечиться. Тогда мужчину забрали с рабочего места и госпитализировали принудительно, - сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.

Специалисты напоминают, что каждый больной может стать причиной заражения нескольких человек. Уклоняясь от лечения, больные туберкулезом нарушают санитарно-эпидемиологический режим и ставят под угрозу здоровье окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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