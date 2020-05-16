Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
50-летний жителя Ярославля признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью.
В суде установили, что мужчина в течение двух лет избивал свою сожительницу, а в ноябре 2018 года в ходе ссоры нанес ей множественные удары по телу и голове. Злоумышленник избивал свою жертву руками, ногами, табуретом, а также ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
- Подсудимый свою вину не признал. Он рассказал, что из дома ушел утром, целый день гулял, вечером пришел домой к своей матери, где помылся и постирал свою одежду, а около 23 часов вернулся в дом сожительницы, где обнаружил ее труп, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Однако собранные доказательства убедили суд в виновности подсудимого. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU