Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство

16 Май 2020 2020-05-16T12:42:39+03:00

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50-летний жителя Ярославля признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью.

В суде установили, что мужчина в течение двух лет избивал свою сожительницу, а в ноябре 2018 года в ходе ссоры нанес ей множественные удары по телу и голове. Злоумышленник избивал свою жертву руками, ногами, табуретом, а также ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Подсудимый свою вину не признал. Он рассказал, что из дома ушел утром, целый день гулял, вечером пришел домой к своей матери, где помылся и постирал свою одежду, а около 23 часов вернулся в дом сожительницы, где обнаружил ее труп, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Однако собранные доказательства убедили суд в виновности подсудимого. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU