В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК

16 Май 2020 2020-05-16T17:32:04+03:00

Объект планируют сдать уже в конце сентября этого года

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Новый ФОК открытого типа начали строить на улице Спартаковской, где находится стадион «Каучук».

- Уже в конце сентября жители Резинотехники смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Строительство ведется по федеральному проекту «Спорт - норма жизни», - сказал мэр Владимир Волков.

В комплексе организуют спортивное ядро и универсальную игровую площадку. На ядре разместятся круговые и прямые беговые дорожки, хоккейная коробка, площадка для воркаута, а также трибуны для зрителей и крытые павильоны для переодевания. На универсальной площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис.

Сейчас на объекте уже выполнили демонтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU