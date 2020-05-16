В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК
Новый ФОК открытого типа начали строить на улице Спартаковской, где находится стадион «Каучук».
- Уже в конце сентября жители Резинотехники смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Строительство ведется по федеральному проекту «Спорт - норма жизни», - сказал мэр Владимир Волков.
В комплексе организуют спортивное ядро и универсальную игровую площадку. На ядре разместятся круговые и прямые беговые дорожки, хоккейная коробка, площадка для воркаута, а также трибуны для зрителей и крытые павильоны для переодевания. На универсальной площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис.
Сейчас на объекте уже выполнили демонтажные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU