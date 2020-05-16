2020-05-16T17:32:04+03:00
Общество

В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК

Объект планируют сдать уже в конце сентября этого года
Светлана Крутикова
Поделиться:
В комплексе организуют спортивное ядро и универсальную игровую площадкуВ комплексе организуют спортивное ядро и универсальную игровую площадкуФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Новый ФОК открытого типа начали строить на улице Спартаковской, где находится стадион «Каучук».

- Уже в конце сентября жители Резинотехники смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Строительство ведется по федеральному проекту «Спорт - норма жизни», - сказал мэр Владимир Волков.

В комплексе организуют спортивное ядро и универсальную игровую площадку. На ядре разместятся круговые и прямые беговые дорожки, хоккейная коробка, площадка для воркаута, а также трибуны для зрителей и крытые павильоны для переодевания. На универсальной площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис.

Сейчас на объекте уже выполнили демонтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК
В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам
Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей
В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать
В центре Ярославля нашли противотанковые мины
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные