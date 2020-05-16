Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей

16 Май 2020 2020-05-16T11:31:56+03:00

Нарушение устранили в тот же день, когда поступило обращение

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В филиал «Россети Центр Ярэнерго» поступило обращение о наклонившейся опоре линии электропередачи в поселке Октябрьский города Ярославля. Специалисты филиала выехали для осмотра по указанному адресу. Было установлено, что вследствие усадки почвы, замерзания и размораживания грунта произошло отклонение опоры воздушной линии наружного освещения от вертикального положения. Учитывая, что опора расположена во дворе жилого дома, энергетики приняли решение оперативно провести ремонтные работы. Нарушение было устранено в день поступления обращения.

Напоминаем, контакт-центр «Россети Центр» в круглосуточном режиме принимает сообщения от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), и по телефону +7 915−38-000-38 в Viber. Также на интернет сайте компании в разделе «обратная связь» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/ можно оставить свое обращение по интересующей ситуации и прикрепить фотоматериалы.