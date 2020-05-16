В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
Количество заболевших в регионе продолжает расти. Еще у 92 человек диагностировали COVID-19.
За сутки выписали 55 ярославцев. В больницах на лечении остаются 176 пациентов. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 - в тяжелом.
Статистика на 16 мая такова:
- заболевших с начала периода 1629:
Ярославль - 912;
Рыбинск - 162;
Гаврилов-Ямский МР - 150;
Тутаевский МР - 75;
Ростовский МР - 61;
Ярославский МР - 58;
Переславский городской округ - 45;
Рыбинский МР - 45;
Некрасовский МР - 28;
Угличский МР - 25;
Борисоглебский МР - 20;
Некоузский МР - 13;
Даниловский МР - 11;
Большесельский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 3;
Любимский МР -1;
Мышкинский МР - 1
- выздоровевших - 299 человек
- умерших - 11 человек
- на лечении - 1319 человек (госпитализировано 176)
- лабораторных исследований за сутки - 1413
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 181 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1875 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU