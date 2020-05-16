В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629

16 Май 2020 2020-05-16T11:03:07+03:00

За сутки выявили еще 92 случая заражения

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Количество заболевших в регионе продолжает расти. Еще у 92 человек диагностировали COVID-19.

За сутки выписали 55 ярославцев. В больницах на лечении остаются 176 пациентов. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 - в тяжелом.

Статистика на 16 мая такова:

- заболевших с начала периода 1629:

Ярославль - 912;

Рыбинск - 162;

Гаврилов-Ямский МР - 150;

Тутаевский МР - 75;

Ростовский МР - 61;

Ярославский МР - 58;

Переславский городской округ - 45;

Рыбинский МР - 45;

Некрасовский МР - 28;

Угличский МР - 25;

Борисоглебский МР - 20;

Некоузский МР - 13;

Даниловский МР - 11;

Большесельский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 3;

Любимский МР -1;

Мышкинский МР - 1

- выздоровевших - 299 человек

- умерших - 11 человек

- на лечении - 1319 человек (госпитализировано 176)

- лабораторных исследований за сутки - 1413

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 181 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1875 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU