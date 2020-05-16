В центре Ярославля нашли противотанковые мины
Снаряды оказались учебными
На улице Собинова нашли три противотанковые мины. ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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В Ярославле на улице Собинова нашли три противотанковые мины. Их обнаружили в хозяйственной постройке. О находке рабочие сообщили в полицию. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии.
- Специалисты осмотрели находку. Оказалось, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами. Опасности для окружающих снаряды не представляют, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
Мины передали следственно-оперативной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU