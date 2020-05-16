2020-05-16T09:39:36+03:00
Общество

В центре Ярославля нашли противотанковые мины

Снаряды оказались учебными
Светлана Крутикова
Поделиться:
На улице Собинова нашли три противотанковые мины. ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиНа улице Собинова нашли три противотанковые мины. ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле на улице Собинова нашли три противотанковые мины. Их обнаружили в хозяйственной постройке. О находке рабочие сообщили в полицию. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии.

- Специалисты осмотрели находку. Оказалось, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами. Опасности для окружающих снаряды не представляют, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Мины передали следственно-оперативной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам
Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей
В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать
В центре Ярославля нашли противотанковые мины
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные