В центре Ярославля нашли противотанковые мины

16 Май 2020 2020-05-16T09:39:36+03:00

На улице Собинова нашли три противотанковые мины. ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

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В Ярославле на улице Собинова нашли три противотанковые мины. Их обнаружили в хозяйственной постройке. О находке рабочие сообщили в полицию. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии.

- Специалисты осмотрели находку. Оказалось, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами. Опасности для окружающих снаряды не представляют, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Мины передали следственно-оперативной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU