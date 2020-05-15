В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения». Подозреваемый – руководитель одной из бюджетных организаций региона. Какой именно, в интересах следствия пока не разглашается.
По данным правоохранительных органов, с января по июнь прошлого года 40-летний ярославец, пользуясь своей руководящей должностью, выписывал сотрудникам премии, а потом требовал отдать ему часть денег.
- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU