В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег

15 Май 2020 2020-05-15T16:24:23+03:00

Следствие считает, что он выдавал сотрудникам премии, а потом забирал их себе

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СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения». Подозреваемый – руководитель одной из бюджетных организаций региона. Какой именно, в интересах следствия пока не разглашается.

По данным правоохранительных органов, с января по июнь прошлого года 40-летний ярославец, пользуясь своей руководящей должностью, выписывал сотрудникам премии, а потом требовал отдать ему часть денег.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU