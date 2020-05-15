В Ярославской области ожидаются заморозки

15 Май 2020 2020-05-15T15:59:40+03:00

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В Ярославской области ночью и утром 16 мая ожидаются заморозки. Региональное МЧС предупредило, что температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Чем грозит такое резкое падение столбика термометра? В первую очередь, гибелью сельскохозяйственных культур. Также возможны пожары в домах и квартирах, в медицинских, административных, учебно-воспитательных и социальных учреждениях. Они могут быть вызваны неправильным использованием электрических приборов, в том числе нагревательных, сбоями в работе электроэнергетических систем из-за увеличения нагрузок.

ИСТОЧНИК KP.RU