В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги

15 Май 2020 2020-05-15T17:17:03+03:00

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Транспортные полицейские раскрыли кражу более полутонный деталей верхнего строения железнодорожных путей, задержаны двое мужчин – 46 и 49 лет.

Охотники за металлом, вооружившись инструментами, пошли на кражу: на станции Данилова они сняли с путей болты, костыли, подкладки, крепежные элементы. Добытое, более полутонны, сдали в пункт приема металлолома.

Следственным отделом Северного линейного УМВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Один из подозреваемых проходит как рецидивист – у него уже была судимость за аналогичное преступление. Задержанные уже во всем признались, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU