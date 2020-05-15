В Ярославском районе откроют войну с борщевиком

15 Май 2020 2020-05-15T15:34:10+03:00

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Уничтожение борщевика Сосновского, встреча с которым грозит сильнейшими ожогами, начнут в Ярославском районе в конце мая – начале июня. Реагентами обработают территорию боле чем в 100 гектаров в семи поселениях муниципального образования.

Это будет пилотный проект, финансирование которого предусмотрено программой «развитие агропромышленного комплекса Ярославской области». Сейчас работа носит экспериментальный характер, но в следующем году эту практику планируют применить и в других районах региона.

Обработку начнут с Ивняковского СП. Сейчас выбирают подрядчика, который этим займется.

ИСТОЧНИК KP.RU