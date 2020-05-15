Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет

15 Май 2020 2020-05-15T16:55:55+03:00

Деньги положены детям от 3 до 16 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги положены детям от 3 до 16 лет

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- Кто может получить эту выплату?

- Семьи, где есть дети от 3 до 16 лет, достигшие указанного возраста с 11 мая по 30 июня этого года, независимо от наличия у семьи права на маткапитал.

- Когда можно получить выплату?

- 10 тысяч рублей выплачиваются один раз с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

- Если ребенку уже исполнилось 16 лет, положена на него выплата или нет?

- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то выплата не полагается. Выплата положена только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, куму 16-ь исполняется с 11 мая по 30 июня включительно.

- 10 тысяч рублей положены на каждого ребенка в семье?

- Да.

- Являемся гражданами РФ, но живем в другой стране. Выдадут ли нам деньги?

- Нет. Выплата положена только лицам, проживающим в России. Если вы проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты нужно предоставить документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

- Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

- Да, можно. Если ребенку исполнится 3 года в апреле, то семья получит ежемесячную выплату 5 тысяч за апрель, а также 10 тысяч после 1 июня.

Если 3 года исполнилось в мае, то выплаты составят по 5 тысяч в апреле и мае, а также 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если 3 года исполняется в июне, положены выплаты по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне, а также 10 тысяч после 1 июня.

- Может ли отец подать заявление на единовременную выплату?

- Да, это может сделать любой из родителей, который записан в свидетельство о рождении. Если подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал первым.

- На что важно обратить внимание при подаче заявления?

- Необходимо указать данные банковского счета заявителя. Выплата не может производиться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими реквизитами.

Выплата не производится если:

- родитель ограничен или лишен родительских прав,

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату,

- при предоставлении неверных сведений.

Также можно почитать ответы на вопросы по поводу выплат на детей до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU