В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Сегодня ночью автомобиль «Лада» без номеров протаранил стену супермаркета на улице Панина в Ярославле. По словам участников группы «Ярославль Live» ВКонтакте, водитель был пьян, а после ДТП быстро скрылся с места происшествия.
- Автомобиль был угнан со стоянки напротив Панина, 14 и, видимо, далеко не уехал. Надеюсь тот, кто к этому причастен, увидит этот комментарий. Этим уже занимается полиция и я не вижу в этом ничего смешного, - написала Kira Kira.
Другие участники группы к случившему отнеслись с большим юмором. Хотя, ситуация действительно не самая веселая.
- За макариками заехал, - пишет Артем Почекуев. На капоте машины и рядом валяются пачки спагетти, которые высыпались через пробитую стену.
- Скрылся с пачкой гречки и таулеткой, - добавляет Коля Турков.
Выдвинули комментаторы и свою версию, почему скрылся водитель:
- Он побежал макарошки готовить, - считает Aleksei Yar.
ИСТОЧНИК KP.RU