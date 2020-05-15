2020-05-15T13:40:36+03:00
Происшествия

В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал

ЧП произошло ночью на улице Панина
Полина Вачнадзе
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Водитель с места варии убежал. ФОТО: группа "Ярославль Live" ВКонтактеВодитель с места варии убежал. ФОТО: группа "Ярославль Live" ВКонтакте
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Сегодня ночью автомобиль «Лада» без номеров протаранил стену супермаркета на улице Панина в Ярославле. По словам участников группы «Ярославль Live» ВКонтакте, водитель был пьян, а после ДТП быстро скрылся с места происшествия.

- Автомобиль был угнан со стоянки напротив Панина, 14 и, видимо, далеко не уехал. Надеюсь тот, кто к этому причастен, увидит этот комментарий. Этим уже занимается полиция и я не вижу в этом ничего смешного, - написала Kira Kira.

Другие участники группы к случившему отнеслись с большим юмором. Хотя, ситуация действительно не самая веселая.

- За макариками заехал, - пишет Артем Почекуев. На капоте машины и рядом валяются пачки спагетти, которые высыпались через пробитую стену.

- Скрылся с пачкой гречки и таулеткой, - добавляет Коля Турков.

Выдвинули комментаторы и свою версию, почему скрылся водитель:

- Он побежал макарошки готовить, - считает Aleksei Yar.

ИСТОЧНИК KP.RU

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