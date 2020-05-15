В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
- Положена ли выплата, если ребенку уже исполнилось 3 года?
- Нет. Деньги выплачиваются только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.
- Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка в семье?
- Да, если в семье один ребенок до 3 лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч и так далее.
- Граждане России живущие в другой стране могут претендовать на выплату?
- Нет. Она положена только тем лицам, что проживают в Российской Федерации. Если вы прежде жили в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения выплаты нужно иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
- Ребенок родится в июне. Положена ли на него выплата за июнь?
- Да. Согласно законодательству, право на выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня, то право на выплату есть. Если родится 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – нет.
- Ребенку исполнится 3 года в мае. Получу я выплату за два месяца или только за апрель?
- За два месяца. Выплата производится за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором ему исполняется 3 года.
- Как подать заявление на выплату?
- До 1 октября нужно пожать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на сайте ПФ РФ. В заявлении необходимо указать номер СНИЛС заявителя и номер банковской карты, на которую поступит выплата.
Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда или МФЦ.
- Могут ли подать заявление опекуны?
- Да, но только лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.
- Кто из родителей может подать заявление?
- При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если ребенок единственный и прав анна маткапитал нет, подать заявление может любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении. Если подадут оба, выплату получит тот, кто сделал это первым.
- Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
- Можете.
- За какой период поступит ежемесячная выплата?
- Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц с апреля по июнь. Если заявление подано после 30 июня, деньги выплатят сразу за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU