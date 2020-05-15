В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет

15 Май 2020 2020-05-15T12:36:32+03:00

Помощь от государства положена всем семьям, где есть дети до 3 лет Фото: Анастасия ОСИПОВА

Эта помощь от государства положена всем семьям, где есть дети до 3 лет

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- Положена ли выплата, если ребенку уже исполнилось 3 года?

- Нет. Деньги выплачиваются только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.

- Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка в семье?

- Да, если в семье один ребенок до 3 лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч и так далее.

- Граждане России живущие в другой стране могут претендовать на выплату?

- Нет. Она положена только тем лицам, что проживают в Российской Федерации. Если вы прежде жили в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения выплаты нужно иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

- Ребенок родится в июне. Положена ли на него выплата за июнь?

- Да. Согласно законодательству, право на выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня, то право на выплату есть. Если родится 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – нет.

- Ребенку исполнится 3 года в мае. Получу я выплату за два месяца или только за апрель?

- За два месяца. Выплата производится за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором ему исполняется 3 года.

- Как подать заявление на выплату?

- До 1 октября нужно пожать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на сайте ПФ РФ. В заявлении необходимо указать номер СНИЛС заявителя и номер банковской карты, на которую поступит выплата.

Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда или МФЦ.

- Могут ли подать заявление опекуны?

- Да, но только лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

- Кто из родителей может подать заявление?

- При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если ребенок единственный и прав анна маткапитал нет, подать заявление может любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении. Если подадут оба, выплату получит тот, кто сделал это первым.

- Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

- Можете.

- За какой период поступит ежемесячная выплата?

- Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц с апреля по июнь. Если заявление подано после 30 июня, деньги выплатят сразу за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU