2020-05-15T12:06:15+03:00
Общество

Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки

Их построят в 75 населенных пунктах региона
Полина Вачнадзе
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На проекты федеральный и областной бюджеты выделят 41,8 миллиона рублейНа проекты федеральный и областной бюджеты выделят 41,8 миллиона рублейФото: Правительство Ярославской области
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Подвели итоги конкурса проектов благоустройства, которые будут реализованы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области». Из 86 поступивших заявок победили 75.

Новые площадки обустроят в Угличском, Гаврилов-Ямском, Первомайском, Борисоглебском, Мышкинском, Тутаевском, Рыбинском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Даниловском, Брейтовском, Некоузском районах и в Переславле.

На проекты федеральный и областной бюджеты выделят 41,8 миллиона рублей. Деньги пойдут на обустройство детских и спортивных площадок, мест накопления ТКО, организацию уличного освещения, создание зон отдыха, колодцев, пешеходных дорожек, тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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