Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Подвели итоги конкурса проектов благоустройства, которые будут реализованы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области». Из 86 поступивших заявок победили 75.
Новые площадки обустроят в Угличском, Гаврилов-Ямском, Первомайском, Борисоглебском, Мышкинском, Тутаевском, Рыбинском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Даниловском, Брейтовском, Некоузском районах и в Переславле.
На проекты федеральный и областной бюджеты выделят 41,8 миллиона рублей. Деньги пойдут на обустройство детских и спортивных площадок, мест накопления ТКО, организацию уличного освещения, создание зон отдыха, колодцев, пешеходных дорожек, тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU