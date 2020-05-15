Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу

15 Май 2020 2020-05-15T11:13:03+03:00

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Жительницу Брагина, ранее несудимую 39-летнюю женщину, приговорили к 4 месяцам ограничения свободы за подделку больничного.

В декабре прошлого года, в вещах своей умершей матери ярославна нашла поддельный бланк нетрудоспособности с печатями медучреждения. Этот больничный женщина заполнила, подделала подпись врача и отнесла на работу в продуктовый магазин. Там у нее как раз накопились прогулы, которые женщина таким образом пыталась закрыть.

Но не получилось.

Уголовное дело расследовал следственный отдел районного отдела полиции. Суд, приняв во внимание признание подсудимой своей вины, назначил ей наказание – 4 месяца ограничения свободы с ежемесячной явкой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU