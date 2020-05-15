В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
За сутки в регионе зарегистрировали еще 87 случаев заражения COVID-19. Первый заболевший появился в Мышкинском районе.
Выздоровел еще 31 житель региона. На лечении в больницах находятся 170 человек. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии, десять - в тяжелом.
Статистика на 15 мая такова:
- заболевших с начала периода 1537:
Ярославль - 856;
Гаврилов-Ямский МР - 149;
Рыбинск - 151;
Тутаевский МР - 74;
Ростовский МР - 52;
Ярославский МР - 50;
Переславский городской округ - 44;
Рыбинский МР - 44;
Некрасовский МР - 26;
Угличский МР - 25;
Борисоглебский МР - 18;
Некоузский МР - 13;
Даниловский МР - 11;
Большесельский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 3,
Любимский МР -1;
Мышкинский МР - 1
- выздоровевших - 244 человека
- умерших - 11 человек
- на лечении - 1282 человека (госпитализировано 170)
- лабораторных исследований за сутки - 1744
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 178 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1739 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU