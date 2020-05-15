В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19

15 Май 2020 2020-05-15T11:12:43+03:00

Выздоровел еще 31 житель региона. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

За сутки еще у 87 человек диагностировали коронавирус

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За сутки в регионе зарегистрировали еще 87 случаев заражения COVID-19. Первый заболевший появился в Мышкинском районе.

Выздоровел еще 31 житель региона. На лечении в больницах находятся 170 человек. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии, десять - в тяжелом.

Статистика на 15 мая такова:

- заболевших с начала периода 1537:

Ярославль - 856;

Гаврилов-Ямский МР - 149;

Рыбинск - 151;

Тутаевский МР - 74;

Ростовский МР - 52;

Ярославский МР - 50;

Переславский городской округ - 44;

Рыбинский МР - 44;

Некрасовский МР - 26;

Угличский МР - 25;

Борисоглебский МР - 18;

Некоузский МР - 13;

Даниловский МР - 11;

Большесельский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 3,

Любимский МР -1;

Мышкинский МР - 1

- выздоровевших - 244 человека

- умерших - 11 человек

- на лечении - 1282 человека (госпитализировано 170)

- лабораторных исследований за сутки - 1744

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 178 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1739 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU