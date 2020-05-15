2020-05-15T10:23:00+03:00
Общество

Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта

Правительство региона уже сформировало заявку
Светлана Крутикова
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Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроектаРыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроектаФото: Администрация Рыбинска
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У рыбинского моста через Волгу появился шанс на ремонт. Минтранс России планирует запустить федеральный проект «Мосты и путепроводы».

- Работу над региональной составляющей федерального проекта ведем с начала этого года. Уже сформировали заявку на ремонт 1153 погонных метров. Наиболее крупные объекты - мосты через Волгу в Рыбинске, Согу и Согожу в Пошехонье, на автодороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск -Череповец, - рассказал заместитель председателя правительства Виктор Неженец.

Если заявку примут, то регион может получить до 2024 года 2,4 миллиарда рублей. Сейчас обследуют заявленные мосты и разрабатывают проектную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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