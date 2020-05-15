Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк

15 Май 2020 2020-05-15T10:02:33+03:00

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Лосенка, которого бросила молодая мать, видимо, испугавших сельских собак, привезли в его новый дом – ярославский зоопарк. Здесь малышке, а это девочка, уже приготовили отдельный вольер, где она переждет карантин и наберется сил. Потом лосенка отправят в открытую территорию Парка копытных, где ее соседями станут пятнистые олени.

Кормить лосенка будут молоком, в данной ситуации – коровьим. График питания совсем как у младенцев – каждые два часа, только за сутки животное выпивает около 4 литров. На молоке лосенок будет сидеть около полутора месяцев, затем ее будут переводить на более грубые корма – специальные смеси с овсянкой и минерально-витаминной подкормкой. Любят лосята-подростки яблоки, капусту, огурцы и морковку, летом питаются древесным и веточным кормом, зимой – ветками осины, березы, коры осины, порубочными остатками при заготовке хвойных.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо, но наши специалисты будут ежедневно следить за ее состоянием. В зоопарке есть ветеринарная клиника, поэтому при необходимости будет оказана квалифицированная помощь, но, думаю, что она лосенку не понадобится. Теперь животное в безопасности, - сказала руководитель отдела маркетинга и продаж МАУ «Ярославский зоопарк» Анастасия Шмураткина.

Лось будет жить по соседству с пятнистыми оленямиФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU