2020-05-15T09:40:12+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько

По традиции, воду отключат не один раз
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся 19 маяГидравлические испытания тепловых сетей начнутся 19 маяФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля определился с графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. То есть, стало известно, когда и на какой срок ярославцы, по ежегодной традиции, останутся без горячей воды.

- Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность начнутся 19 мая. Отключения горячей воды будут проходить в три этапа: два раза для проведения ежегодных гидравлических испытаний по 2-3 дня и один раз на период планового ремонта – на 10-14 дней, - пояснил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Адреса и сроки отключения воды можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24