График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько

15 Май 2020 2020-05-15T09:40:12+03:00

По традиции, воду отключат не один раз

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Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля определился с графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. То есть, стало известно, когда и на какой срок ярославцы, по ежегодной традиции, останутся без горячей воды.

- Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность начнутся 19 мая. Отключения горячей воды будут проходить в три этапа: два раза для проведения ежегодных гидравлических испытаний по 2-3 дня и один раз на период планового ремонта – на 10-14 дней, - пояснил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Адреса и сроки отключения воды можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU