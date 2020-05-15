График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля определился с графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. То есть, стало известно, когда и на какой срок ярославцы, по ежегодной традиции, останутся без горячей воды.
- Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность начнутся 19 мая. Отключения горячей воды будут проходить в три этапа: два раза для проведения ежегодных гидравлических испытаний по 2-3 дня и один раз на период планового ремонта – на 10-14 дней, - пояснил директор ДГХ Ярослав Овчаров.
Адреса и сроки отключения воды можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU