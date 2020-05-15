В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
Потерпевшая в больнице, злоумышленник задержан
Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию Гаврилов-Яма поступило сообщение из больницы о том, что 25-летняя девушка госпитализирована с ножевым ранением.
Правоохранительные органы провели проверку и установили, что потерпевшей нанес телесные повреждения ее 42-летний знакомый, с которым они вместе выпивали. Подозреваемого задержали, он во всем признался. Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
- Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба областного УМВД,
ИСТОЧНИК KP.RU