2020-05-15T09:32:55+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной

Потерпевшая в больнице, злоумышленник задержан
Светлана Крутикова
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Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмыПодозреваемому грозит до 10 лет тюрьмыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию Гаврилов-Яма поступило сообщение из больницы о том, что 25-летняя девушка госпитализирована с ножевым ранением.

Правоохранительные органы провели проверку и установили, что потерпевшей нанес телесные повреждения ее 42-летний знакомый, с которым они вместе выпивали. Подозреваемого задержали, он во всем признался. Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

- Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба областного УМВД,

ИСТОЧНИК KP.RU

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