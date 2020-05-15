В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
Работы выполнит московская компания
Подрядчик выполнит капитальный ремонт футбольного поляФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:
Стадион «Сатурн» ждет реконструкция. Контракт на выполнение работ заключили с московской компанией «Итс-Строй». Она выйдет на объект через неделю.
- Подрядчик выполнит реконструкцию восточной трибуны и капитальный ремонт футбольного поля с установкой дренажной системы. Жители города очень долго ждали этого обновления. Надеюсь, подрядчик не подведет. Мы будем в постоянном режиме контролировать качество и темп выполнения работ, - прокомментировал глава Рыбинска Денис Добряков.
Завершить работы подрядчик должен к 1 ноября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU