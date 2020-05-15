2020-05-15T09:12:59+03:00
Общество

В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»

Работы выполнит московская компания
Светлана Крутикова
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Подрядчик выполнит капитальный ремонт футбольного поляПодрядчик выполнит капитальный ремонт футбольного поляФото: Администрация Рыбинска
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Стадион «Сатурн» ждет реконструкция. Контракт на выполнение работ заключили с московской компанией «Итс-Строй». Она выйдет на объект через неделю.

- Подрядчик выполнит реконструкцию восточной трибуны и капитальный ремонт футбольного поля с установкой дренажной системы. Жители города очень долго ждали этого обновления. Надеюсь, подрядчик не подведет. Мы будем в постоянном режиме контролировать качество и темп выполнения работ, - прокомментировал глава Рыбинска Денис Добряков.

Завершить работы подрядчик должен к 1 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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