2020-05-14T15:56:51+03:00
Общество

Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные

Трупы хранились на ферме или сбрасывались в болото
Полина Вачнадзе
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Массовый падеж и неправильное захоронение трупов поставили под угрозу жизнь и здоровье местных жителей. ФОТО: УФССП по Ярославской областиМассовый падеж и неправильное захоронение трупов поставили под угрозу жизнь и здоровье местных жителей. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Массовый падеж скота на молочно-товарной ферме в селе Ильинское-Урусово начался по непонятным причинам. Умерло более 30 животных и вместо того, чтобы утилизировать трупы по правилам, их на протяжении нескольких месяцев хранили на территории фермы или сбрасывали в болото рядом. Это вопиющие случаи были обнаружены во время прокурорской проверки, которая прошла после жалобы одного из местных жителей.

- Суд пришел к выводу, что допущенные предприятием нарушения могут привести к угрозе распространения возбудителей заразных болезней животных, включая общие для человека и животных. Было вынесено решение о приостановлении деятельности фермы на 30 суток в части ввоза и вывоза крупного и мелкого рогатого скота, а также его убоя – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Контроль за исполнением решения суда судебный пристав будет проводить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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