Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы

14 Май 2020 2020-05-14T16:22:01+03:00

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В Ярославле продолжат благоустраивать парк 30-летия Победы. По многочисленным просьбам жителей территорию озеленят. Уже формируют газоны и засевают траву. В ближайшее время посадят деревья и кустарники.

Кроме того, ярославцы могут выбрать те элементы благоустройства, которые они хотели бы видеть в парке. Для этого необходимо принять участие в голосовании. Его организовали на официальном городском портале. Что предлагают: спортивную площадку, игровую зону на асфальте, дополнительную детскую площадку, арт-объект и даже место для рыбалки.

Напомним, ранее в парке 30-летия Победы установили ограждение, которое отделяет дорогу от пешеходной зоны, сделали новое освещение, оборудовали детский игровой комплекс, укрепили береговую линию водоема, заменили скамейки и урны. Однако возникло много нареканий по качеству выполненных работ.

- В ходе проверки выявили нарушения целостности асфальта, бордюрного камня, резинового основания под детской площадкой, также возникли замечания по закреплению урн, покраске малых архитектурных форм. Составили акт и подготовили предписание на устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик на обследование не явился, поэтому документы направили ему по почте. С момента получения письма в течение 14 дней все дефекты должны быть устранены, - пояснил первый заместитель директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Константин Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU