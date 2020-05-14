2020-05-14T15:23:14+03:00
Общество

В Тутаеве строители устроили свалку бетона

Но местные жители нажаловались в контролирующие органы
Полина Вачнадзе
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Местные жители нажаловались в контролирующие органыМестные жители нажаловались в контролирующие органыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Остатки бетона слили с районе улицы Медовой в Тутаеве. Но местные жители это дело заметили и сообщили куда следует, а именно, в региональный департамент охраны окружающей среды. Инспекторы выехали на место, зафиксировали нарушения и направили материалы по ним в Верхне-Волжское межрегиональное Управление Росприроднадзора. Свалку, конечно, виновные оперативно убрали, но штрафа избежать вряд ли получится. В будущем на этом месте построят жилой дом.

Если ярославцы заметили несанкционированную свалку, они могут написать об этом в департамент по адресу: doosp@yarregion либо сообщить по телефону горячей линии 8(4852)400-230. Нужно четко указать населенный пункт и координаты свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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