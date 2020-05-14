2020-05-14T14:29:56+03:00
Общество

Алло, доктор: врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19

Tele2 поддерживает россиян, соблюдающих рекомендации по самоизоляции
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Врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19Врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
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В период пандемии особенно важно уделять внимание своему здоровью и здоровью своих близких, не подвергая себя и окружающих лишним рискам. Уже сейчас многое можно делать со своего смартфона или планшета дистанционно, в том числе и безопасно сходить на прием к врачу.

В настоящее время отмечается особенный интерес к телемедицине: число обращений к системе «ТелеМед» в период самоизоляции увеличилось на 34% по сравнению с периодом до пандемии. Это связано с тем, что благодаря сервису медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент, без очередей и задержек.

Заботясь о здоровье своих абонентов, Tele2 в партнёрстве с системой «ТелеМед» предлагает специальное предложение – при покупке в салонах оператора клиенты получают промокод. После его активации в приложении или на сайте абоненты смогут бесплатно консультироваться с врачами по вопросам любых простудных и вирусных заболеваний.

Клиентам также доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу COVID-19. Круглосуточные консультации врачей можно получить по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке.

В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут пациенту рекомендации относительно образа жизни, например, скорректируют меню и физическую активность.

Сервис «ТелеМед» включает широкий спектр услуг и фокусируется не только на медицинском консультировании, но и устной правовой помощи. Квалифицированные юристы объяснят пользователям, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. Одна из услуг сервиса – «Честная фармакология» – помогает подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты, сообщает пресс-служба оператора.

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