Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил объединить две соседствующие области – Ярославскую и Костромскую. В непростой экономической ситуации, по мнению депутата, регионам необходимо слияние для уменьшения расходов на содержание органов власти и упрощения порядков подчинения.
А чтобы никому не было обидно, новый регион Дмитрий Петровский предложил назвать… Петровским. Нет-нет, это не то, а чем вы сейчас подумали, никакой гордыни. Имя – в честь императора Петра Первого, который здесь закладывал мощь нашего флота.
Интересно, но инициативу поддержали пять коллег депутата.
- Поэтому и будем работать не с наскока, а планово. Задел сделан – почти треть депутатов не считают это неправильным. Осталось убедить более осторожных. Надо работать – терпение и труд все перетрут, - написал на своей странице Петровский.
ИСТОЧНИК KP.RU