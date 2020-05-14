2020-05-14T14:52:03+03:00
Общество

Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

Его идею поддержали некоторые коллеги
Полина Вачнадзе
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Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую областиДепутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую областиФото: Полина Вачнадзе
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Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил объединить две соседствующие области – Ярославскую и Костромскую. В непростой экономической ситуации, по мнению депутата, регионам необходимо слияние для уменьшения расходов на содержание органов власти и упрощения порядков подчинения.

А чтобы никому не было обидно, новый регион Дмитрий Петровский предложил назвать… Петровским. Нет-нет, это не то, а чем вы сейчас подумали, никакой гордыни. Имя – в честь императора Петра Первого, который здесь закладывал мощь нашего флота.

Интересно, но инициативу поддержали пять коллег депутата.

- Поэтому и будем работать не с наскока, а планово. Задел сделан – почти треть депутатов не считают это неправильным. Осталось убедить более осторожных. Надо работать – терпение и труд все перетрут, - написал на своей странице Петровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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