Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

14 Май 2020 2020-05-14T14:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил объединить две соседствующие области – Ярославскую и Костромскую. В непростой экономической ситуации, по мнению депутата, регионам необходимо слияние для уменьшения расходов на содержание органов власти и упрощения порядков подчинения.

А чтобы никому не было обидно, новый регион Дмитрий Петровский предложил назвать… Петровским. Нет-нет, это не то, а чем вы сейчас подумали, никакой гордыни. Имя – в честь императора Петра Первого, который здесь закладывал мощь нашего флота.

Интересно, но инициативу поддержали пять коллег депутата.

- Поэтому и будем работать не с наскока, а планово. Задел сделан – почти треть депутатов не считают это неправильным. Осталось убедить более осторожных. Надо работать – терпение и труд все перетрут, - написал на своей странице Петровский.

ИСТОЧНИК KP.RU