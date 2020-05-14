Ярославцам рассказали, как правильно носить медицинскую маску

14 Май 2020 2020-05-14T13:28:48+03:00

С 16 мая в Ярославле будет действовать обязательный масочный режим

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С 16 мая в Ярославской области начинает действовать обязательный масочный режим. Ярославцы обязаны будут надевать средства защиты при поездках в общественном транспорте и такси, на остановках, в магазинах, на заправках, в аптеках и других общественных местах. В Интернете уже гуляют шутки о том, что раз вход в аптеку без маски запрещен, то свою первую маску нужно добыть в открытом поединке на улице.

Но шутки шутками, а чтобы защита действительно была эффективной (спорить о том, нужна маска или нет можно долго и даже медики не пришли к единому мнению), следует соблюдать ряд условий. Тогда, по крайней мере, вреда она не принесет:

- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, надежно закрепите, чтобы минимизировать промежутки между лицом и маской;

- во время ношения не касайтесь маски руками;

- снимите маску, не касаясь ее передней части, берите за шнурок сзади;

- после снятия маски или ее касания, обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте с мылом;

- не используйте повторно одноразовые маски;

- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия.

ИСТОЧНИК KP.RU