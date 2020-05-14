2020-05-14T13:28:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославцам рассказали, как правильно носить медицинскую маску

С 16 мая в Ярославле будет действовать обязательный масочный режим
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ярославцам рассказали, как правильно носить медицинскую маскуЯрославцам рассказали, как правильно носить медицинскую маскуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 16 мая в Ярославской области начинает действовать обязательный масочный режим. Ярославцы обязаны будут надевать средства защиты при поездках в общественном транспорте и такси, на остановках, в магазинах, на заправках, в аптеках и других общественных местах. В Интернете уже гуляют шутки о том, что раз вход в аптеку без маски запрещен, то свою первую маску нужно добыть в открытом поединке на улице.

Но шутки шутками, а чтобы защита действительно была эффективной (спорить о том, нужна маска или нет можно долго и даже медики не пришли к единому мнению), следует соблюдать ряд условий. Тогда, по крайней мере, вреда она не принесет:

- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, надежно закрепите, чтобы минимизировать промежутки между лицом и маской;

- во время ношения не касайтесь маски руками;

- снимите маску, не касаясь ее передней части, берите за шнурок сзади;

- после снятия маски или ее касания, обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте с мылом;

- не используйте повторно одноразовые маски;

- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные
В Тутаеве строители устроили свалку бетона
Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области
Алло, доктор: врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Штраф за отсутствие маски в Ярославле во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
В Рыбинске в ДТП пострадала беременная женщина
Ярославцам рассказали, как правильно носить медицинскую маску
В Ярославле установят памятник автобусу-луноходу
Прокуратура Ярославской области проверит законность действий фонда капремонта
В Ярославском отделении Сбербанка растет процент платежей ЖКХ через удаленные каналы
В Ярославской области число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек
Тесты с меткой «срочно» в Ярославской области исследуют за сутки
В Ярославле возобновили строительство детской поликлиники
В Рыбинске строят детский сад и трое яслей
В Ярославле нашли тело 15-летнего подростка
Для ярославских летних кафе отменили арендную плату
В Ярославле начали ремонтировать Мурманский проезд
В Ярославле автобусы вернулись к обычному расписанию
В Ярославле перекроют часть Октябрьского моста
Ярославцам рассказали, как переводить деньги и не переплачивать
«Пивзавод «Ярпиво» передал 27 тысяч бутылок питьевой воды в больницы Ярославской области