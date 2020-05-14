2020-05-14T13:50:58+03:00
Происшествия

В Рыбинске в ДТП пострадала беременная женщина

Столкнулись две «Лады» и «Газель»
Полина Вачнадзе
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В одной из машин была беременная женщина. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерВ одной из машин была беременная женщина. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Крупное ДТП произошло 13 мая около двух часов дня в Рыбинске. На перекрестке улиц Плеханова и Кирова не поделили дорогу сразу три машины.

По предварительной версии, 34-летний водитель «Лады Калина» не рассчитал дистанцию между автомобилями и врезался в «Газель». Водитель «Газели» в свою очередь въехал в «Ладу Ларгус», за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В результате аварии пострадала пассажирка «Лады Калина», беременная женщина. Ее увезли в роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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