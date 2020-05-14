2020-05-14T11:55:55+03:00
Общество

В Ярославском отделении Сбербанка растет процент платежей ЖКХ через удаленные каналы

Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто
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В апреле 2020 года через удаленные каналы обслуживания (Сбербанк Онлайн, Автоплатеж, устройства самообслуживания) клиенты Ярославского отделения ПАО Сбербанк совершили более 2 млн. платежей категории ЖКХ.

Доля платежей, совершенных через удаленные каналы, в апреле т.г. увеличилась на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла цифры в 75%. В количественном выражении это более 1,5 млн. платежей ЖКХ.

При этом оплата через Мобильное приложение СБОЛ составляет 43%, Автоплатеж – 12%, Сбербанк Онлайн на персональном компьютере – 10,5%, устройства самообслуживания / терминалы – 9,5%.

Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто. Для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту необходимо только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную. В мобильном приложении, помимо удобной оплаты, можно настроить Автоплатеж. В этом случае деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. За сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.

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