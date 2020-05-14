2020-05-14T12:56:01+03:00
Общество

В Ярославле установят памятник автобусу-луноходу

Он ездил в городе в прошлом веке
Полина Вачнадзе
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Памятник решили назвать "автобусу-труженику"Памятник решили назвать "автобусу-труженику"Фото: Мэрия Ярославля
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Два автобуса ЛиАз-677 купило ярославское ПАТП. Эти автобусы ходили по городским маршрутов в прошлом веке и поколение 30-летних ярославцев наверняка хорошо их помнит. Свое приобретенные по цене металлолома машины уже отработали, теперь раритетам собираются подарить новую жизнь.

-В народе такие автобусы называли луноходами. Сейчас специалистам предстоят работы по реставрации, поиску запчастей и ремонту, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

К нам автобусы прибыли из Арзамаса, причем почти своим ходом: один дотянул до Ярославля сам, поэтому в будущем будет использоваться как мобильный музейный экспонат, второй смог осилить путь до Ивановской области – его установят на постаменте в ПАТП-1.

- Хотим, чтобы был хороший обзор на автобус-памятник с Московского проспекта. Возможно, спросим у ярославцев, в какой цвет лучше покрасить автобус. В основном они были желтые и красные, - сказал заместитель директора по развитию ПАТП-1 Антон Ильин.

Памятник решили назвать «автобусу-труженику», но, возможно, имя еще поменяется. ЛиАЗ-677 был первым советским автобусом с автоматической коробкой переключения передач. Этот транспорт использовали почти во всех городах СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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