В Ярославской области число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек
Количество зараженных коронавирусом в Ярославской области за сутки увеличилось на 87 человек. Таким образом, число заболевших с начала периода составило 1450 человек:
Ярославль - 802;
Гаврилов-Ямский МР – 149;
Рыбинск – 137;
Тутаевский МР - 74;
Ростовский МР - 52;
Переславский городской округ - 44;
Рыбинский МР - 42;
Ярославский МР – 40;
Некрасовский МР – 26;
Угличский МР – 25;
Борисоглебский МР – 14;
Некоузский МР – 13;
Даниловский МР – 10;
Большесельский МР – 8;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 2,
Любимский МР -1.
На данный момент выздоровело 213 человек, количество умерших прежнее – 11. На лечении находятся 1226 ярославцев, 173 – госпитализировано. Два человека в состоянии крайней тяжести, 10 – в тяжелом. У 109 пациентов состояние средней тяжести, у 1105 – удовлетворительное.
На обязательной изоляции сейчас 168 человек, на карантине – 1706.
ИСТОЧНИК KP.RU