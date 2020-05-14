14 Май 2020 2020-05-14T11:42:55+03:00

В Ярославской области число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек Фото: Правительство Ярославской области

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Количество зараженных коронавирусом в Ярославской области за сутки увеличилось на 87 человек. Таким образом, число заболевших с начала периода составило 1450 человек:

Ярославль - 802;

Гаврилов-Ямский МР – 149;

Рыбинск – 137;

Тутаевский МР - 74;

Ростовский МР - 52;

Переславский городской округ - 44;

Рыбинский МР - 42;

Ярославский МР – 40;

Некрасовский МР – 26;

Угличский МР – 25;

Борисоглебский МР – 14;

Некоузский МР – 13;

Даниловский МР – 10;

Большесельский МР – 8;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 2,

Любимский МР -1.

На данный момент выздоровело 213 человек, количество умерших прежнее – 11. На лечении находятся 1226 ярославцев, 173 – госпитализировано. Два человека в состоянии крайней тяжести, 10 – в тяжелом. У 109 пациентов состояние средней тяжести, у 1105 – удовлетворительное.

На обязательной изоляции сейчас 168 человек, на карантине – 1706.

ИСТОЧНИК KP.RU