Прокуратура Ярославской области проверит законность действий фонда капремонта

14 Май 2020 2020-05-14T12:15:24+03:00

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Прокуратура Ярославской области проводит проверку по информации о нарушении прав жителей некоторых многоквартирных домов.

Будет проверяться, законно ли Ярославский региональный фонт капитального ремонта распорядился деньгами собственников, а также обоснованность отказов в переводе средств ярославцев на специальные счета.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом на улице Некрасова был построен в 1956 году, по плану, капремонт здесь должен пройти только в 2038-м. Жильцов такой поворот событий не устроил и они решили перевести деньги из фонда капремонта на спецсчет. Однако в этом им было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU