В Ярославле возобновили строительство детской поликлиники

14 Май 2020 2020-05-14T10:58:32+03:00

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На улице Попова во Фрунзенском районе начали строить детскую поликлинику при клинической больнице №2. Уже подготовили котлован и проложили инженерные коммуникации.

- Современная поликлиника сможет принимать 500 человек в день. Это позволит решить проблему доступности медицинской помощи для тысяч семей Фрунзенского района, - сказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.

В здании разместятся лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, а также бассейн для грудничков. На каждом этаже будут комнаты для кормления и игровые зоны для малышей. Кроме того, в поликлинике оборудуют кабинеты травматолога-ортопеда и компьютерной электроэнцефалографии. А чтобы заболевшие и здоровые дети не контактировали друг с другом, у прививочных кабинетов спроектировали отдельный вход.

Сдать объект планируют в четвертом квартале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU