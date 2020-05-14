В Ярославле нашли тело 15-летнего подростка

14 Май 2020 2020-05-14T10:30:11+03:00

По предварительной версии, смерть наступила от нехватки кислорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной версии, смерть наступила от нехватки кислорода

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Тело 15-летнего юноши обнаружили 9 мая в Заволжском районе Ярославля. Подросток лежал у одного из домов на проспекте Машиностроителей.

По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, вызванной недостатком кислорода. В кармане у подростка следователи нашли баллончик с газом для зажигалок.

Более точные данные о причине смерти юного жителя Ярославля будут известны после проведения медицинской и химической судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU