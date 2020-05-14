2020-05-14T10:31:36+03:00
Общество

В Рыбинске строят детский сад и трое яслей

В таком объеме социальные объекты возводятся в городе впервые за долгое время
Светлана Крутикова
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В Рыбинске одновременно строят трое яслейВ Рыбинске одновременно строят трое яслейФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске одновременно возводят сразу несколько социальных объектов.

На улице Новоселов построят детский сад. Сейчас подрядчик расчищает участок. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест. В здании сделают будут теплые полы, лифт. На территории - большая спортивная площадка, десять веранд из блок-хауса. Работы планируют завершить к концу 2021 года.

Кроме того, одновременно идет строительство трех яслей на улицах Крестовой, Лизы Чайкиной и 50 лет ВЛКСМ. Все объекты планируют сдать в этом году.

- Для нас это большой подарок. Мы не останавливаем работы ни на одном объекте по национальным проектам. Пока все строится в том темпе, который оговаривался при заключении контрактов. Есть некоторые сложности с подключениями, благоустройством и водоотведением. Эти вопросы оперативно решаем с подрядчиками, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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