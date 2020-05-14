В Рыбинске строят детский сад и трое яслей
В Рыбинске одновременно возводят сразу несколько социальных объектов.
На улице Новоселов построят детский сад. Сейчас подрядчик расчищает участок. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест. В здании сделают будут теплые полы, лифт. На территории - большая спортивная площадка, десять веранд из блок-хауса. Работы планируют завершить к концу 2021 года.
Кроме того, одновременно идет строительство трех яслей на улицах Крестовой, Лизы Чайкиной и 50 лет ВЛКСМ. Все объекты планируют сдать в этом году.
- Для нас это большой подарок. Мы не останавливаем работы ни на одном объекте по национальным проектам. Пока все строится в том темпе, который оговаривался при заключении контрактов. Есть некоторые сложности с подключениями, благоустройством и водоотведением. Эти вопросы оперативно решаем с подрядчиками, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.
ИСТОЧНИК KP.RU