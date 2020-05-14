Для ярославских летних кафе отменили арендную плату

14 Май 2020 2020-05-14T10:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали предложение отменить арендную плату за открытие летних веранд. Тем самым они изменили свое решение: ранее хотели всего лишь отсрочить платежи. Но ситуацию, которая сложилась сейчас в ресторанном бизнесе, это бы не спасло, о чем в своем письме к властям рассказали бизнесмены. Не отмена, а лишь отсрочка платежей привела бы к срывы летней кампании, так как открывать веранды было бы экономически не выгодно.

- В отрасли общественного питания в Ярославле работает 800 организаций, в которых заняты 13 тысяч человек. Депутаты поддержали инициативу полностью отменить в этом году платежи за открытие кафе летнего типа. Очень рассчитываю, что данная мера поможет сохранить рабочие места для сотен ярославцев, а бизнесу удержаться на плаву в это непростое время, - сказал мэр города Владимир Волков.

Однако по бюджету Ярославля такая поддержка бизнеса ударит – казна недосчитается 4,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU