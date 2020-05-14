В Ярославле начали ремонтировать Мурманский проезд
Работы планируют завершить к концу июля
На участке от улицы Труфанова до Громова заменят асфальтФото: Мэрия Ярославля
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Вчера, 14 мая, в Ярославле начали ремонт на Мурманском проезде.
- На участке от улицы Труфанова до Громова заменят асфальт и бортовой камень, отремонтируют тротуары и горловины колодцев, а также установят недостающие дорожные знаки и ограждения, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
За ходом работ будут следить сотрудники агентства по муниципальному заказу ЖКХ, технадзора и представители общественности. Завершить ремонт планируют к концу июля. Всего в этом году в Ярославле отремонтируют 20 дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU