В Ярославле начали ремонтировать Мурманский проезд

14 Май 2020 2020-05-14T09:44:57+03:00

На участке от улицы Труфанова до Громова заменят асфальт Фото: Мэрия Ярославля

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Вчера, 14 мая, в Ярославле начали ремонт на Мурманском проезде.

- На участке от улицы Труфанова до Громова заменят асфальт и бортовой камень, отремонтируют тротуары и горловины колодцев, а также установят недостающие дорожные знаки и ограждения, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

За ходом работ будут следить сотрудники агентства по муниципальному заказу ЖКХ, технадзора и представители общественности. Завершить ремонт планируют к концу июля. Всего в этом году в Ярославле отремонтируют 20 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU