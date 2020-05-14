2020-05-14T09:31:40+03:00
Общество

В Ярославле автобусы вернулись к обычному расписанию

По своему привычному графику стали ходить автобусы №10, 11, 41а и 76
Полина Вачнадзе
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Четыре автобусных маршрута вернулись к своему привычному расписаниюЧетыре автобусных маршрута вернулись к своему привычному расписаниюФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле четыре автобусных маршрута вернулись к своему привычному расписанию будних дней. Это автобусы №№10, 11, 41а и 76. Трамваи и троллейбусы с сокращенного расписания переведены на режим работы выходного дня.

- Мониторинг пассажиропотока проводится ежедневно. Когда будут приняты решения по расширению списка работающих организаций, будем вносить соответствующие изменения и в расписание движения транспорта, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас транспортом почти не пользуются школьники и студенты, так как переведены на дистанционный режим обучения, значительно меньше стало пассажиров пожилого возраста. В целом, с начала введения ограничительных мер, пассажиропоток уменьшился на 40 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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