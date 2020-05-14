В Ярославле перекроют часть Октябрьского моста

14 Май 2020 2020-05-14T09:21:58+03:00

С 10 утра сегодня будут действовать не все полосы

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В Ярославле сегодня, 14 мая, из-за ремонта перекроют часть Октябрьского моста. Ограничения начнут действовать с 10 утра.

- Будут производиться работы по фрезерованию асфальтобетона на подходах к Октябрьскому мосту через Волгу со стороны Октябрьской площади. Работы будут производиться по полосам, с частичным перекрытием проезжей части. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщил в соцсетях начальник ДГХ Ярослав Овчаров.

Укладка асфальта запланирована на ночное время. Но только в том случае, если позволит погода.

Напомним, что работы на мосту должны были стартовать еще в начале этой недели, но из-за погоды их перенесли.

ИСТОЧНИК KP.RU