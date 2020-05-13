«Пивзавод «Ярпиво» передал 27 тысяч бутылок питьевой воды в больницы Ярославской области

13 Май 2020 2020-05-13T17:05:38+03:00

Компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, помогает обществу в борьбе с эпидемией коронавируса в регионах своего присутствия

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Начиная с марта, «Балтика», часть Carlsberg Group, развернула в России социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения и медиков в период пандемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами.

В партнерстве с ярославским Фондом милосердия и здоровья «Балтика» передала 27 тысяч бутылок питьевой воды «Живой ручей» ведущим медучреждениям региона: Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, ЦРБ Ярославского района, Центральной городской больнице, Областному госпиталю ветеранов, Областной инфекционной больнице, Клинической больнице имени Н.А. Семашко, Ярославской областной онкологической больнице, Ростовской ЦРБ, Рыбинской городской больнице №2 им. Н.И. Пирогова, Гаврилов-Ямской ЦРБ, Тутаевской ЦРБ, где сейчас наблюдаются пациенты с Covid-19.

- Угроза распространения коронавируса требует беспрецедентных мер защиты и поддержки населения. Важно, чтобы к этому процессу подключались и социально ответственные предприятия. Хотелось бы поблагодарить «Пивзавод «Ярпиво» за неравнодушие к общим проблемам. Доставленная в медицинские учреждения вода - своевременная и необходимая помощь. Главные врачи клиник очень благодарны предприятию, - говорит председатель правления ярославского Фонда милосердия и здоровья, депутат облдумы Светлана Лягушева.

Кампания «Несмотря на расстояние», остаемся вместе» реализуется «Балтикой» во всех регионах присутствия. Объем оказанной помощи уже составил более 500 000 единиц средств защиты и более 180 000 единиц безалкогольной продукции, а также санитарные и дезинфицирующие средства и медоборудование, которые переданы в дома престарелых, медработникам, а также в волонтерские центры, организующие помощь пожилым людям.