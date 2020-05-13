Ярославец стал победителем проекта "Умники и умницы"

13 Май 2020 2020-05-13T16:37:17+03:00

С 2016 года ярославские школьники четыре раза становились победителями игры "Умники и умницы". Фото: Правительство Ярославской области

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Валерий Жучков, ученик Провинциального колледжа, стал одним из лучших участников 28-го сезона телевизионной гуманитарной олимпиады школьников. Чтобы подготовиться к играм, подросток много времени посвятил самостоятельной работе и учебно-тренировочным сборам, которые проходили в региональном центре "Новая школа", где занятия проводили занятия ведущие преподаватели ярославской высшей школы.

В марте прошли дистанционные сборы по теме "1945 год во всем мире", в апреле участники "Умников и умниц" выполняли задания на дистанционке.

С 2016 года ярославские школьники четыре раза становились победителями игры "Умники и умницы". Сегодня они учатся в МГИМО.

ИСТОЧНИК KP.RU