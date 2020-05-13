2020-05-13T15:51:55+03:00
Общество

В Ярославле затопило отремонтированный двор

Работы еще не успели принять
Светлана Крутикова
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В отремонтированном дворе дома на Большой Октябрьской образовалась огромная лужаВ отремонтированном дворе дома на Большой Октябрьской образовалась огромная лужаФото: Мэрия Ярославля
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В отремонтированном дворе дома №124А на Большой Октябрьской образовалась огромная лужа. Проблему обнаружили, когда приехали взять образцы асфальта для лабораторного исследования.

- Двор еще не принят после ремонта. Сначала подрядчик должен исправить выявленный дефект. До устранения акты выполненных работ не подпишем, - пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

В рамках проекта «Решаем вместе!» во дворе дома заменили асфальт, обустроили тротуары, пешеходные дорожки и дополнительные места для парковки. Кроме того, отремонтировали входные группы в подъезды и уличное освещение. Теперь осталось устранить лужестой. На это у подрядчика есть 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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