Уровень кислогудронных прудов на территории Ярославского НПЗ не повысился

13 Май 2020 2020-05-13T15:30:46+03:00

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Уровень кислогудронных прудов на территории ЯНПЗ остается в пределах нормы, риска перелива загрязненных вод через дамбу нет. Такое заключение в ходе мониторинга сделали специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. После поднятия воды в Рыбинском водохранилище состояние прудов находится на особом контроле.

Сейчас уровень содержимого прудов составляет 193 сантиметра от верха дамбы. Сохраняется нормативный запас - один метр. При этом работает установка КАРИ, которая откачивает и очищает кислую воду.

- В период ухудшения гидрологической ситуации в Волге водозаборное сооружение эксплуатировалось в штатном режиме, кроме того, приняли дополнительные меры по откачке дренажных вод. Также усилили контроль за работой очистных сооружений и за гидротехническими сооружениями накопителей жидких промышленных отходов, - рассказал руководитель заводской службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Александр Зубков.

В данный момент гидрологическая обстановка в регионе пришла в норму. Уровень воды в Горьковском и Рыбинском водохранилищах находится ниже неблагоприятного гидрометеорологического явления.

ИСТОЧНИК KP.RU