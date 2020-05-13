Эльхан Мардалиев: Детские деньги ярославская власть заставит потратить на маски и перчатки?!

13 Май 2020 2020-05-13T15:21:43+03:00

Указ губернатора Ярославской области обязал граждан с 16 мая использовать маски и респираторы при проезде во всех видах транспорта общего пользования, нахождении в общественных местах, во всех работающих предприятиях и организациях и т.д.

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Указ губернатора Ярославской области обязал граждан с 16 мая использовать маски и респираторы при проезде во всех видах транспорта общего пользования, нахождении в общественных местах, во всех работающих предприятиях и организациях и т.д.

Решение Дмитрия Миронова вызвало неодобрительные оценки – большинство комментариев в социальных сетях носят критичный характер. Люди полагают, что очередной шаг региональной власти будет бесполезен (а возможно, и вреден) для борьбы с пандемией, но в то же время – разорителен для большинства жителей.

Вот что отмечает депутат областной Думы от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев:

- В других странах, прежде чем вводить подобные меры, маски раздаются БЕСПЛАТНО всему населению. И только после этого власть требует их носить.

Второе: почему санкция - только штраф? Мы бы поняли, если людям, которые вышли без маски, их давали бы. Нет возможности купить – на тебе бесплатно! Этим власть показала бы, что действительно заботится о здоровье людей. А тут штраф на и без того беднеющее население!

Третье: Принимая подобные решения, можно далеко зайти. Например, решить, что все должны носить малиновые штаны. И если у тебя нет малиновых штанов, то сиди дома! Иначе - штраф!

Кроме того, ярославцы подсчитывают: если носить маски как положено, менять их каждые 2 часа, то на семью из 2-х человек в месяц уйдет около 10 тыс. руб. А если у человека нет денег на маску, то откуда у него деньги на штраф в несколько тысяч? В итоге большинство не будут менять маски вовремя, и они будут приносить больше вреда, чем пользы.

- В последнем послании Президент РФ пообещал помощь семьям с детьми до 16 лет в размере как раз 10000 рублей. Вот и получается, что на эту десятку семьи будут вынуждены купить маски и перчатки, а не хлеб и молоко. Или на штрафы. Власть «одной рукой дает, а другой - отнимает». И зачастую гораздо больше» - продолжил свою мысль Эльхан Мардалиев.

Обеспокоенные жители недоумевают в соцсетях:

«Дмитрий Юрьевич, кто должен обеспечивать масками население? Почему об этом в Вашем указе нет ни слова? Население не в состоянии обеспечить себя КАЧЕСТВЕННЫМИ СИЗами, а значит, этот масочный режим… превратится в формальность и не даст никакого эффекта - так стоит ли лишний раз раздражать население маллоэфективными указами, или Ваша цель не предотвратить распространение инфекции, а помочь кому-то заработать? Если цель – предотвратить, тогда позаботьтесь обеспечить население масками бесплатно или по минимальной цене».

«Отмените масочный режим. Во-первых, ношение масок на улице не полезно. Во-вторых, у людей нет денег примерно на 6-8 масок в день. Следовательно, будут ходить в одной маске, пока она не сотрётся до дыр. Т.е. это не защита от вируса, а профанация и показуха».

«За границу маски бесплатно отправляли, а мы почему должны покупать? Вот у меня нет денег, где я должна их взять?».