Ярославцам рассказали, как переводить деньги и не переплачивать

13 Май 2020 2020-05-13T17:22:37+03:00

С 1 мая до 100 тысяч рублей можно переводить без комиссий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Денежные переводы во время пандемии по коронавирусу особенно актуальны. И одной из мер поддержки ярославцев стала нулевая комиссия по переводам в Системе быстрых платежей, то есть по номеру мобильного телефона.

С 1 мая ярославцы могут через СБП бесплатно переводить своим близким, друзьям и знакомым до 100 тысяч в месяц. Это касается и переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках, участниках Системы быстрых платежей.

Однако если сумма перевода превысит 100 тысяч, банки имеют право взимать комиссию до 0,5% от размера перевода, но не больше 1500 рублей.

- Рынок региона насыщен банковскими картами. И важно, что ярославцы функционально

используют их как средство платежа, как инструмент для совершения денежных переводов. К примеру, в 2019 году держателями платежных карт на территории области совершено 226,6 миллионов операций. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Такая динамика говорит о том, что ярославцы – потенциальные пользователи бесплатных переводов в системе быстрых платежей, - прокомментировал новость заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU