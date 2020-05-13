В Ярославской области лосенок, который остался без мамы, будет жить в зоопарке

13 Май 2020 2020-05-13T14:30:40+03:00

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Новорожденный лосенок вышел к людям в селе Новое Большесельского района. Что с ним делать, селяне не знали и обратились в областной департамент охраны окружающей среды.

Специалисты считают, что малыша бросила молодая лосиха - скорее всего, она вышла на окраину леса, но испугалась собак и убежала, оставив детеныша. Два дня специалисты наблюдали за лосенком, но мама за ним так и не вернулась.

– Охотинспектор пытался возвратить лосенка в естественную среду обитания, для того, чтобы мать, которая ненамеренно могла его оставить, смогла увести малыша с собой в лес, - рассказывает директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Но этого, к сожалению, не произошло. А один в лесу такой маленький лосенок находиться не мог, это неминуемо привело бы к его гибели. За помощью обратились в ярославский

зоопарк и там согласились взять животное к себе. Поэтому теперь за его дальнейшую судьбу можно не волноваться, лосенок будет в надежных руках.

До 31 мая в охотничьих угодьях Ярославской области проходит «месячник тишины». Цель - обеспечить покой животных и птиц, выводящих потомство. В этот период не рекомендовано посещать леса, чтобы не беспокоить животных. Если все-таки встреча с представителями дикой природы произошла, нельзя приближаться к ним, создавать шум, пытаться отогнать или забрать домой. Нужно побыстрее, но без резких движений покинуть место встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU