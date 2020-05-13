2020-05-13T14:30:40+03:00
Дом. Семья

В Ярославской области лосенок, который остался без мамы, будет жить в зоопарке

Мать могла бросить малыша, потому что испугалась собак
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Новорожденный лосенок вышел к людям в селе Новое Большесельского района.Новорожденный лосенок вышел к людям в селе Новое Большесельского района.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Новорожденный лосенок вышел к людям в селе Новое Большесельского района. Что с ним делать, селяне не знали и обратились в областной департамент охраны окружающей среды.

Специалисты считают, что малыша бросила молодая лосиха - скорее всего, она вышла на окраину леса, но испугалась собак и убежала, оставив детеныша. Два дня специалисты наблюдали за лосенком, но мама за ним так и не вернулась.

– Охотинспектор пытался возвратить лосенка в естественную среду обитания, для того, чтобы мать, которая ненамеренно могла его оставить, смогла увести малыша с собой в лес, - рассказывает директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Но этого, к сожалению, не произошло. А один в лесу такой маленький лосенок находиться не мог, это неминуемо привело бы к его гибели. За помощью обратились в ярославский

зоопарк и там согласились взять животное к себе. Поэтому теперь за его дальнейшую судьбу можно не волноваться, лосенок будет в надежных руках.

До 31 мая в охотничьих угодьях Ярославской области проходит «месячник тишины». Цель - обеспечить покой животных и птиц, выводящих потомство. В этот период не рекомендовано посещать леса, чтобы не беспокоить животных. Если все-таки встреча с представителями дикой природы произошла, нельзя приближаться к ним, создавать шум, пытаться отогнать или забрать домой. Нужно побыстрее, но без резких движений покинуть место встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцам рассказали, как переводить деньги и не переплачивать
«Пивзавод «Ярпиво» передал 27 тысяч бутылок питьевой воды в больницы Ярославской области
Ярославец стал победителем проекта "Умники и умницы"
В Ярославле затопило отремонтированный двор
Уровень кислогудронных прудов на территории Ярославского НПЗ не повысился
Эльхан Мардалиев: Детские деньги ярославская власть заставит потратить на маски и перчатки?!
Чтобы не стоять в очереди: в ярославские отделения почты можно прийти по предварительной записи
В Ярославской области лосенок, который остался без мамы, будет жить в зоопарке
Ярославским родителям расскажут, как продолжить любить своих детей даже на самоизоляции
Перенос ЕГЭ в Ярославской области 2020: как пройдут экзамены для школьников
Ярославец получил 15 лет "строгача" за организацию нарколаборатории
Рекорд дня: в Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось на 88 человек
Фонтан, белки и ажурные решетки. Парк в Рыбинске стал одним из лучших в стране
В Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мосту
Выплаты медикам в Ярославле из-за коронавируса: кто получит и сколько
В Ярославле конфликт из-за денег закончился смертью должника
В Ярославле COVID-19 заразился шестимесячный малыш
В Ярославле детские площадки проверяют на безопасность
В Ярославле 585 ветеранам подарили деньги на ремонт квартир
Рыбинскую набережную начали чистить после потопа
Клещи атакуют. Где в Ярославской области принимают на проверку кровососов
«Ростелеком» лидирует по количеству установленных и обслуживаемых камер видеонаблюдения